Atp Ortisei, Seppi saluta il tennis con un ko al primo turno

Al suo ultimo torneo in carriera, Andreas Seppi esce di scena al primo turno nello "Sparkasse Challenger Val Gardena Sudtirol", Challenger ATP da 45.730 euro di montepremi di scena sul duro indoor di Ortisei. L'esperto tennista altoatesino, n.310 del ranking, si è arreso all'esordio al tedesco Yannick Hanfmann, 154 ATP e testa di serie numero 4, in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Il classe 1984 di Caldaro saluta così il tennis con la bellezza di 66 partecipazioni consecutive ad un torneo dello Slam (terzo di sempre), 366 vittorie a livello ATP (terzo nella classifica degli azzurri) e con diversi primati a livello italiano: primo di sempre a vincere un titolo su tutte le superfici, primo ed unico a battere Roger Federer in uno Slam e primo ed unico ad aver battuto almeno una volta sia lo svizzero sia Rafael Nadal.