Next Gen Atp Finals, Tseng raggiunge Musetti: è il sesto qualificato

Chun-Hsin Tseng è il sesto giocatore a qualificarsi per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals , che si giocheranno all' Allianz Cloud di Milano dall'8 al 12 novembre. Si unisce a Lorenzo Musetti , Holger Rune , Jack Draper , Brandon Nakashima e Jiri Lehecka . Il 21enne della Cina di Taipei , che ha chiuso il 2018 da numero 1 del mondo junior avendo vinto Roland Garros e Wimbledon , è entrato per la prima volta in Top 100 nei Pepperstone ATP Rankings a giugno e ha raggiunto un best ranking di numero 83 del mondo.

Quest'anno Tseng ha conquistato due titoli Challenger, senza concedere nemmeno un set in India, e in Spagna. Ha vinto anche le prime tre partite nel circuito ATP a Los Cabos, Winston-Salem e Seoul, ma già aveva ottenuto cinque successi in Coppa Davis per la Cina di Taipei. Il più recente dei qualificati per Milano ha disputato per la prima volta il main draw di tutti gli Slam. Al Roland Garros si è meritato sul campo un posto in tabellone superando le qualificazioni. Tseng sarà il primo asiatico a disputare le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals dal 2017, quando il sud-coreano Hyeon Chung conquistò il titolo nella prima edizione del torneo.