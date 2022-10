Atp Basilea, esordio amaro per Musetti: ko contro Ramos-Vinolas

Esordio amaro per Lorenzo Musetti negli 'Swiss Indoors Basel', ATP 500 dotato di un montepremi di 2.135.350 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il 20enne di Carrara, n.23 ATP ('best ranking' dopo il secondo titolo del 2022 - ed in carriera - conquistato alla Tennis Napoli Cup) ed ottava testa di serie, si è arreso al primo turno di fronte allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.40 del ranking, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Musetti ha pagato probabilmente la stanchezza per la vittoria di Napoli, visto che nel terzo set è letteralmente crollato dopo essere stato in vantaggio per 4-1 con la palla del 5-1. Da quel momento in poi, Ramos ha infilato una serie di 5 giochi consecutivi fino alla vittoria.