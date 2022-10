Kyrgios fenomeno a basket, tra tennis e Nba VIDEO

Nick Kyrgios non ha mai nascosto la sua passione per il basket. Il tennista australiano, numero 20 al mondo nel ranking Atp, è un grande tifoso dei Boston Celtics ed è da sempre appassionato della pallacanestro: in alcune occasioni, come nell'ultima edizione di Wimbledon, si è anche allenato indossando magliette di Nba. "I miei genitori mi hanno esortato a scegliere il tennis ma se su un canale c'è la Nba e su un altro il tennis, scelgio il basket al 100%" aveva dichiarato in un'intervista al Telegraph. E la sua passione per la pallacanestro è ben visibile in un video che sta girando sui social network in cui si vede il tennista giocare in modo spettacolare una partita di basket amatoriale infilando triple a ripetizione.