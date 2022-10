Niente da fare per Jannik Sinner. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Medvedev ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna in due set (6-4, 6-2). Dopo essere rientrato dall'infortunio alla caviglia, Sinner aveva superato Garin e Cerundolo ma nulla ha potuto contro il russo, oggi quasi perfetto nel turno di battuta. Il numero uno del seeding (che non ha concesso neanche una palla break a Jannik) in semifinale incontrerà Dimitrov, che nell’altro quarto ha battuto 2-1 lo statunitense Giron.