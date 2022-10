Tennis, Atp Basilea: Alcaraz sfida Auger-Aliassime in semifinale

BASILEA (SVIZZERA) - Lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix Auger-Aliassime, rispettivamente teste di serie numero 1 e 3, daranno vita alla semifinale della parte alta degli "Swiss Indoors Basel", Atp 500 da 2.135.350 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Nei quarti, Alcaraz, leader della classifica mondiale, si è imposto per 6-3, 6-4 sul connazionale Pablo Carreno Busta, quinta forza del seeding, mentre Auger-Aliassime, alla sua undicesima vittoria consecutiva, ha liquidato per 6-2, 6-3 il kazako Alexander Bublik.