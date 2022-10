Sinner, il sogno non è servito: svaniscono le ATP Finals di Torino

Allo scoccare dei suoi 21 anni, il 12 febbraio del 2017, Daniil Medvedev festeggiava con la sconfitta nei quarti a Montpellier contro Tsonga e raggiungeva in auto Marsiglia per un altro quarto di finale contro Pouille, prima di incappare in sei sconfitte e una sola vittoria nei successivi sei tornei del circuito. La vittoria giunse contro l’esponente degli Emirati Arabi, Omar Alawadhi, 805 del ranking. Il resto della stagione, condotta da giovane speranza non ancora in grado di rendere note tutte le proprie qualità, fu allietata da un’unica semifinale, a Eastbourne. La classifica si mosse dal numero 99 di gennaio al 65 di fine dicembre. I confronti con gli italiani furono tre, uno soltanto a suo favore, contro Donati al challenger di Brest, in tre set. Fognini a Cincinnati, poi Fabbiano a San Pietroburgo, lo scansarono senza nemmeno lasciargli un set. I frutti del tennis non maturano tutti allo stesso modo, altrimenti dovremmo attribuire la succosa crescita di Carlos Alcaraz, numero uno a diciannove anni, a uno sbalzo della tensione elettrica nel computer di bordo dell’ATP. Ma il ricordo di quali furono le difficoltà a dare una fisionomia compiuta al proprio tennis in età giovanile da parte di altri competitor, poi giunti al soglio più alto del nostro sport, resta un esercizio utile a circoscrivere una sconfitta nell’ambito di una crescita non ancora compiuta, oltre a incoraggiare il più giovane a considerazioni che vadano oltre lo specifico del match. Si tratta, in fondo, di capire quanto sia ancora lungo il tragitto da compiere, senza dimenticare il tratto di strada già messo alle spalle. Può sembrare più dura del previsto questa quarta sconfitta (su quattro) di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, e forse lo è. Ma solo nel punteggio, cui il russo adottato dalla Francia, è pervenuto dall’alto della capacità forgiata nel tempo di saper giocare sempre il colpo migliore, anche nelle situazioni più intricate dello scambio e nelle occasioni in cui il punto sembra ormai perduto. Non è poco, come si vede. Ma è l’approdo cui mira Sinner, che nei momenti in cui il confronto di Vienna (quarti) si è fatto più denso, riempiendosi di scambi vorticosi quanto cocciuti a cercare le righe laterali, non è apparso così lontano da Medvedev, al punto da permettersi di sfidarlo a tu per tu nella ricerca della chiosa più spericolata.