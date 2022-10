Atp Basilea, super Auger-Aliassime: 12ª vittoria di fila! Alcaraz ko in due set

BASILEA (SVIZZERA) - Felix Auger-Aliassime è il primo finalista degli "Swiss Indoors Basel", Atp 500 da 2.135.350 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Basilea, in Svizzera. Il canadese, testa di serie numero 3, non lascia scampo al numero uno del mondo e del tabellone Carlos Alcaraz, battuto 6-3 6-2, conquistando la dodicesima vittoria consecutiva (terzo successo su tre confronti contro lo spagnolo). Auger-Aliassime, alla 13ª finale in carriera nel circuito maggiore - fin qui tre titoli, tutti quest'anno fra Anversa, Rotterdam e Firenze - attende ora uno fra Rune e Bautista Agut.