Daniil Medvedev è il primo finalista dell''Erste Bank Open', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 26enne moscovita, numero 4 del mondo e primo favorito del seeding, ha battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-4, 6-2. Il russo attende in finale il vincente del match tra il croato Borna Coric e il canadese Denis Shapovalov.