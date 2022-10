VIENNA (AUSTRIA) - Daniil Medvedev conquista il titolo del 'Erste Bank Open', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si è disputato sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 26enne moscovita, numero 4 del mondo e primo favorito del seeding, ha battuto in finale il canadese Denis Shapovalov in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.