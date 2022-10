BASILEA (SVIZZERA) - Il canadese Felix Auger-Aliassime, campione a Firenze e Anversa nelle ultime due settimane, non si ferma più. Nella finale dell'ATP 500 di Basilea, ha dominato anche il giovane danese Holger Rune vincendo con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 40 minuti, conquistando il tredicesimo successo di fila e il quarto titolo Atp della carriera. Aliassime rafforza così ulteriormente la sua posizione nella Pepperstone ATP Live Race To Turin.