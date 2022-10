Berrettini, niente Atp Finals ma obiettivo Coppa Davis: "Niente Parigi-Bercy"

I timori della vigilia hanno trovato conferma: Matteo Berrettini non prenderà parte al Masters 1000 che scatterà lunedì 31 ottobre a Parigi-Bercy. È lo stesso 26enne romano ad annunciare il forfait su Instagram: "Ho provato di tutto per essere pronto in tempo per Parigi-Bercy ma sfortunatamente ho bisogno di un po' più di tempo. Il mio focus è ora sul rappresentare l'Italia alle finali di Coppa Davis". Berrettini è alle prese con l'infortunio al piede sinistro rimediato a Napoli, dove è stato sconfitto in finale da Musetti, e che lo ha costretto a rinunciare anche a Vienna. Aritmeticamente fuori dalla corsa alle Atp Finals, a questo punto il tennista azzurro punta la sfida del 24 novembre a Malaga contro gli Usa, nei quarti di Coppa Davis.