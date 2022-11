Fognini show a Parigi, rivincita contro Fils e secondo turno conquistato

PARIGI (FRANCIA) - Fabio Fognini supera il primo turno del "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy . Il tennista ligure, n.59 Atp, ripescato in tabellone dopo il forfait di Matteo Berrettini , ha piegato all'esordio, con il punteggio di 7-6(5) 6-7(4) 6-2, dopo due ore e 37 minuti di gioco, il talentino francese Arthur Fils, finalista al Roland Garros junior nel 2021 e oggi n.318 del mondo , che lo aveva sconfitto proprio nel turno di qualificazione. Ora Fognini affronterà Grigor Dimitrov che ha sconfitto con un doppio tie-break l'olandese Botic van de Zandschulp : 7-6 (7-5), 7-6 (7-5) il punteggio finale del match che permette al bulgaro di qualificarsi.

Vince anche Djokovic: Cressy ko in due set

Buona la prima per Novak Djokovic al "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il serbo, bye al primo turno e accreditato della sesta testa di serie, si è qualificato per gli ottavi superando Maxime Cressy per 7-6 (7-1), 6-4.

Gli altri risultati di primo turno

Hubert Hurkacz (Pol, 10) b. Adrian Mannarino (Fra) 7-6(5) 6-4; Pablo Carreno Busta (Esp, 14) b. Albert Ramos-Vinolas (Esp) 6-3 6-3; Jack Draper (Gbr) b. Arthur Ronderknech (Fra) 6-3 6-4; Daniel Evans (Gbr) b. Brandon Nakashima (Usa) 6-3 3-6 6-4; Corentin Moutet (Fra) b. Borna Coric (Cro) 3-6 6-3 6-4; Paul (Usa) b. Bautista Agut (Esp) 6-4 6-4.

I risultati del secondo turno

Andrey Rublev (Rus, 7) b. John Isner (Usa) 6-2 6-3.