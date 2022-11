Musetti illumina Parigi: batte Basilashvili e vola agli ottavi!

Medvedev ko, vince De Minaur. Auger-Aliassime ok al terzo set

Daniil Medvedev, attuale n.3 del mondo ed ex n.1, è subito fuori dal Master 1000 di Parigi Bercy. A batterlo per 6-4, 2-6, 7-5 in due ore e 45' di gioco in un incontro del secondo turno (il russo era stato esentato dal primo) è stato l'australiano Alex De Minaur, n.25 del ranking. Ora dovrà vedersela con l'americano Frances Tiafoe, che ha battuto 6-3, 7-5 il britannico Jack Draper. Vince in rimonta Felix Auger-Aliassime (14° successo consecutivo): nonostante un po' di sofferenza il canadese approda negli ottavi di finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione 2022. Auger-Aliassime, bye al primo turno, ha sconfitto all'esordio il qualificato svedese Mikael Ymer per 6-7 (6-8), 6-4, 7-6 (8-6).

Buona la prima per Alcaraz

Buona la prima per Carlos Alcaraz al "Rolex Paris Masters" (montepremi 5.415.410 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Bye al primo turno, il numero uno del mondo e del tabellone approda agli ottavi regolando con un doppio 6-4 Yoshihito Nishioka e attende ora uno fra Grigor Dimitrov e Fabio Fognini.

Gli altri risultati del secondo turno

Stefanos Tsitsipas (Gre, 5) b. Daniel Evans (Gbr) 6-3 6-4.