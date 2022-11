Musetti non si ferma! Batte anche Ruud e va ai quarti di Parigi-Bercy

PARIGI-BERCY (Francia) - Lorenzo Musetti prosegue la sua avventura al Masters 1000 di Parigi-Bercy accedendo ai quarti di finale. L'azzurro tifoso della Juventus ha sconfitto il numero 4 al mondo Casper Ruud con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti di battaglia. Ancora una volta il tennista nativo di Carrara (come il suo beniamino Gianluigi Buffon) ha espresso tutto il suo repertorio mettendo in difficoltà il gioco "regolarista" di Ruud: il momento chiave della partitya è arrivato al 5° gioco del 3° quando Musetti ha strappato il servizio all'avversario e poi ha difeso con personalità i suoi turni senza concedere palle break (due volte consecutive a 0). Per Musetti si tratta della prima vittoria in carriera contro un Top 5 al mondo e della prima apparizione ai quarti di finale di un Masters 1000 dove attende il vincente della sfida tra Nole Djokovic e Karen Khachanov.