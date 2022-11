Diretta Djokovic-Musetti ore 19.30: dove vederla in tv e streaming

Novak Djokovic e Lorenzo Musetti si affrontano nei quarti di finale del 'Rolex Paris Masters', ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy . Agli ottavi, il tennista serbo ha battuto il russo Karen Khachanov in due set con il punteggio di 6-4, 6-1 mentre l'azzurro ha vinto in tre set in rimonta contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. "Sono contento che tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi con il mio team stia pagando. Ho capito che solo l'allenamento, il lavoro continuo e costante paga. Dopo il primo set e mezzo ho avuto meno fretta, ho provato ad essere ancora più aggressivo e ci sono riuscito" ha dichiarato Musetti.

Segui Djokovic-Musetti LIVE sul nostro sito

Diretta tv e streaming di Djokovic-Musetti

La partita tra Musetti e Djokovic non si disputerà prima delle ore 19:30. Prima dell'impegno dell'azzurro, infatti, dovranno disputarsi due incontri (Tiafoe-Auger Aliassime e Alcaraz-Rune). La sfida sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). In diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now.