Parigi-Bercy, Alcaraz si ritira durante i quarti: passa Rune

Un infortunio ha costretto al ritiro lo spagnolo Carlos Alcaraz nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy, promuovendo alle semifinali il norvegese Holger Rune. Il n.1 al mondo ha perso il primo set 6-3 e nel corso del secondo ha chiesto l'intervento medico per dolori all'addome. Dopo un massaggio è rientrato in campo ma durante il tie break è stato costretto a lasciare definitivamente il campo. Il 18enne Rune in semifinale troverà il canadese Felix Auger Aliassime, che in precedenza aveva battuto lo statunitense Frances Tiafoe col punteggio di 6-1, 6-4. In campo tra poco scenderà l'azzurro Lorenzo Musetti, opposto a Novak Djokovic.