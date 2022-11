Wta Finals, in finale Garcia e Sabalenka: ko Sakkari e Swiatek

Saranno Caroline Garcia e Aryna Sabalenka le due finaliste delle Wta Finals di Forth Worth, in Texas. Nella prima semifinale, la tennista francese ha superato per 6-3, 6-2 la greca Maria Sakkari. Sabalenka ha invece sorpreso la n.1 del mondo Iga Swiatek, vincendo la seconda semifinale con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-1. Sabalenka ha posto così fine a una serie di 15 vittorie consecutive di Swiatek contro giocatrici nella top 10. È stata la serie più lunga da quando Steffi Graf ne ha vinte 17 di fila nel 1987. La finale è in programma lunedì.