Tennis, Barty esclude di tornare a giocare: “No, ho finito”

L'ex numero 1 del mondo Ashleigh Barty ha escluso con forza un suo possibile ritorno al tennis o di passare a un altro sport. Lanciando la sua autobiografia al Melbourne Park, scena del suo trionfo agli Australian Open a gennaio appena due mesi prima dell'annuncio shock del suo ritiro, la 26enne Barty ha detto di non aver alcun desiderio di tornare allo sport di alto livello e di essere sicura che non l'avrebbe mai fatto. "No, ho finito", ha detto. Barty ha sposato il partner di lunga data Garry Kissick a luglio. Ha detto che non è sicura di cosa le riservi il futuro, anche se si sta già divertendo a fare da mentore ai giovani giocatori, qualcosa che potrebbe indicare un ruolo futuro come capitano dell'Australia alla Billie Jean King Cup (ex Fed Cup).