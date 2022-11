Wta Finals: trionfa Caroline Garcia, Sabalenka ko in finale

Caroline Garcia è la regina del tennis mondiale. È la 29enne francese a trionfare alle Wta Finals che si sono svolte a Forth Worth, in Texas. In finale la numero 6 del torneo si è imposta con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 sulla bielorussa Aryna Sabalenka. Diciassette anni dopo Amelie Mauresmo, Garcia è la seconda francese a vincere le finali Wta. "Sono super orgogliosa di succedere ad Amelie che vinse nel 2005 - le sue parole in un'intervista rilasciata a L'Équipe -. In Francia abbiamo avuto la fortuna di avere grandi campionesse e sono davvero fiera di aver ottenuto quello che considero il titolo più importante della mia carriera. Ne ho vinti tanti di tornei, questo è il quarto del 2022 e ogni titolo che si vince, che sia un 250 o altro, ha dietro un grande lavoro, tante emozioni che ti portano a ricordare tutti i momenti difficili vissuti, ma anche le persone che ti hanno sempre sostenuto. Non dico che vincere il Master era l'obiettivo della mia stagione, dico solo che sono veramente orgogliosa di esserci riuscita e in generale molto soddisfatta dell'anno che si è appena chiuso".