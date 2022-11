Atp Finals Torino: Fritz si allena, in campo anche Mektic e Pavic

TORINO - A cinque giorni dall'avvio delle gare entrano nel vivo le Nitto Atp Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre. Da ieri sono iniziati, infatti, gli allenamenti a porte aperte dei campioni sul Training Center del Circolo della Stampa Sporting, dove appassionati e curiosi possono già vedere all'opera in queste ore l'americano Taylor Fritz, numero 9 della classifica mondiale, che è entrato fra gli 8 maestri in gara dopo il ritiro per infortunio del numero 1, Carlos Alcaraz.