Next Gen Atp Finals: Musetti supera Tseng, Passaro ko

Sorriso a metà per l’Italia nelle Next Gen Atp Finals, torneo tra i migliori otto giovani al mondo che fa da apripista alle Atp Finals in programma da domenica 13 a domenica 20 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Buona la prima per Lorenzo Musetti, n.23 del ranking, che ha eliminato Chun-Hsin Tseng, n.90 al mondo, con il punteggio di 4-2 4-2 4-2. Finisce invece l'avventura di Francesco Passaro, 119° nella classifica internazionale, che non è riuscito ad imporsi sul ceco Jiri Lehecka (74° al mondo), vittorioso con il risultato finale di 4-1 4-3 4-1.