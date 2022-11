Atp Finals Torino, Nadal in campo: che entusiasmo dei tifosi!

TORINO - Sale l'attesa a Torino per la seconda edizione delle Nitto Atp Finals, in programma dal 14 al 21 Novembre al Pala Alpitour. Il primo degli otto finalisti ad arrivare nel capoluogo piemontese è stato Rafa Nadal, il campione spagnolo ha già iniziato ad allenarsi per prendere confidenza con il campo indoor e per saggiare le sue condizioni fisiche. Come si vede in una serie di video, gli appassionati sono già entusiasti della sua presenza tanto da prendere d'assalto l'hotel in pieno centro dove alloggia. Come sempre Nadal si è reso disponibile a firmare autografi e a scattare selfie prima di salire in auto per andare al campo di allenamento.