Next Gen Atp Finals: Musetti sconfitto da Stricker al quinto set

Lorenzo Musetti è stato sconfitto dallo svizzero Dominic Stricker con il punteggio di 3-4 (7), 3-4 (8) 4-3 (7) 4-3 (6) 3-4 (3) nella seconda giornata del gruppo B delle ATP Next Gen Finals 2022 di Milano. Stricker si qualifica per le semifinali. L'azzurro invece dovrà battere il britannico Jack Draper per raggiungere l'obiettivo. Francesco Passaro invece ha battuto Matteo Arnaldi nel derby italiano giocato per il Gruppo Verde. Passaro si è imposto in cinque set con il punteggio di 4-3 (7) 2-4, 3-4 (4), 4-3 (4), 4-3 (8) dopo 2 ore e 38' minuti.