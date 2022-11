Il ritorno dei Magnifici 8 a Torino: tutti pazzi per Tsitsipas e soci, anche Del Piero

TORINO - (e.e.) Il ritorno dei Magnifici 8. Senza italiani, ma non importa. Perché sono i migliori del tennis in questo anno. Torino è letteralmente impazzita per loro, protagonisti delle Atp Finals. Gli 8 maestri e spettacolo ovunque in città: nelle piazze, al PalaAlpitour, nei campi di allenamento, davanti all’hotel delle star. E alla cena gran galà alla Nuvola Lavazza tra brindisi e dichiarazioni, uno scenario mai visto, c’è anche Alessandro Del Piero con Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Taylor Fritz.