ATPFINALS Tennis show in piazza San Carlo a Torino e con il trofeo

Nadal il più applaudito con Nole

Il primo a sfilare è stato uno dei due campioni al debutto nelle Finals, lo statunitense Taylor Fritz, seguito dal norvegese Casper Ruud e dall'altra new entry, il canadese Felix Auger-Aliassime. Dopo di loro è sceso sul tappeto blu Nole Djokovic, che si è anche fermato a firmare autografi, in particolare a un bambino in carrozzella. Quindi è stata la volta di Andrey Rublev, di Nadal, accolto da un “sei il più grande di tutti i tempi”, e di Daniil Medvedev, che si è detto “molto contento di essere di nuovo qui per le Finals”. A chiudere il Blue Carpet il greco Stefanos Tsitsipas. Gli 8 campioni sono poi entrati alle Gallerie d'Italia per la foto ufficiale con il trofeo e un incontro con la stampa.