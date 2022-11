Lorenzi: “Finals Torino? Sarei sorpreso se nel 2023 non ci fosse un italiano”

TORINO - Paolo Lorenzi , l’amore per il tennis, una vita per quel rettangolo, specialmente in terra, ma non solo. Eppoi commentatore tv, tecnico e dirigente, di recente nel settore organizzativo della Fit.

«Altissimo livello è partite molto combattute, perché tutti i protagonisti, salvo forse Nadal, sono in forma buona se non molto buona. Djokovic parte favorito ma non sarà facile. Forse partono un po’ indietro Taylor Fritz e Rublev, ma guai a sottovalutarli».

«Frutto del lavoro. Poi per i ragazzi che si stanno affacciando avere tre riferimenti come Sinner, Berrettini e Musetti è importante. Ed è molto stimolante. Abbiamo tre giocatori di grande livello, diversi tra loro. Sarei molto stupito se almeno uno non raggiungesse le Atp Finals anche il prossimo anno».

Ma adesso i giocatori di livello si moltiplicano, basta guardare la classifica Next Gen.

«La Fit ha cominciato a sostenere i giocatori, anche a livello organizzativo, con i challenger, i futures, così il sistema è cresciuto tutto insieme, i giocatori nel confronto e negli allenamenti anche con gli stranieri, così come gli allenatori. U lavoro lungo, ma preciso. Si è cominciato quando iniziava Andreas Seppi, che quest’anno si è ritirato, dunque si è tratta di un percorso di vent’anni».

Lorenzi, lei si è costruito una carriera intera dal nulla e praticamente da solo. Poi la Fit ha svoltato, in quale modo?

Negli ultimi tempi si è parlato tanto di infortuni, visto il forfeit di Alcaraz e quanto capitato agli azzurri. Ma si gioca più o meno come in passato.

«Si ma secondo me il prossimo anno andrà meglio. I più forti avranno più tornei da due settimane, con i Masters 1000 allungati, per esempio Roma. Ha inciso il fatto che con i problemi di Djokovic, il ritiro di Federer, gli infortuni i giocatori di vertice abbiano giocato di più per vincere. Poi bisogna considerare il ritmo a cui si gioca».

Ci dica un aspetto in cui devono migliorare i nostri tre moschettieri.

«Matteo Berrettini nei tempi della discesa a rete, quella sarà la svolta. Lorenzo Musetti nelle transizioni, a volte ci mette un colpo in più. Jannik Sinner secondo me può ancora mgliorare nella gestione degli angoli. Può aprire ancora di più il campo. Fisicamente? Può crescere, soprattutto nella tenuta, nella resistenza, ma non sarà mai un Alcaraz, quanto invece simile a Djokovic per caratteristiche fisiche».

Si aspettava questa crescita dagli zoomers Alcaraz e Rune? E la generazione di Medvedev e Tsitsipas rischiano di essere superati?

«Alcaraz lo aspettavano tutti. In campo fa succedere le cose. Mi aspettavo anche Rune, ma non così presto. Ha compiuto un salto velocissimo. Dicono che abia un carattere non facile, magari lo ha aiutato proprio questo».

In quale attività del tennis si sente più a suo agio dopo aver smesso di giocare.

«Ecco, a me piace proprio vivere nel tennis. Meglio, il tennis è la mia vita, adesso sono nel settore organizzativo per la Fit e mi sento davvero coinvolto, ma mi piace anche commentare, in generale mettermi alla prova».

Ritiratosi Federer, verso fine carriera Nadal, chi le piace di più vedere?

«Sarò nazionalista, ma i tre nostri ragazzi, intanto perché sono tennisti così diversi. Berrettini è la forza, Musetti la classe e la fantasia, Sinner ha geometrie notevoli, è uno studioso, ha una passione infinita segue gli avversari, guarda un sacco di partite. Non lascia nulla al caso. Io sono nato come tifoso di Boris Becker, anche lui giocava mostrando una passione infinita».