Torino: Sonego e Vavassori, lo spettacolo del tennis per strada con i tifosi

TORINO - Metti un campo da tennis per strada. Metti Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori da una parte e i tifosi dall’altra. Succede in centro città, dove l’aria è resa frizzante dalle App Finals. E di fronte, non a caso, c’è l’hotel che ospita i Magnifici 8. Che ricordiamolo, sono: Nadal, Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Fritz, Auger-Aliassime, Djokovic, Ruud. Sonego gioca in casa e fa da attrattiva alle varie iniziative dello sponsor Mizuno. Dritti e rovesci, servizi e volée, di tutto un po’. tra sorriso e urla di giubilo. E da domani si farà sul serio al PalaAlpitour con l’inizio dei match, i singolari e i doppi. Nel frattempo, la gente cerca i campioni e li trova… per strada.