Atp Finals - Fan Village, quante sorprese

TORINO - Il popolo del tennis, in questi giorni di Atp Finals a Torino, ha uno spazio tutto per sé. All’interno del Pala Alpitour si disputano gli incontri delle Nitto ATP Finals. All'esterno, nel Piazzale Grande Torino, ci si potrà divertire al Fan Village che è stato inaugurato oggi. Per tutta la giornata di oggi, il Fan Village sarà aperto al pubblico, come domenica 20, il giorno della finale. Dal 12 al 19, invece, l'ingresso sarà libero solo di sera a partire dalle 21. E cosa si potrà trovare nel Fan Village per ingolosire appassionati e curiosi: il Fan Village è un contenitore di sport e divertimento. C’è anche una "Food Court", l'area riservata alla ristorazione. Ma è stato concepito anche per allargare la visuale e permettere al visitatore di affrontare tematiche più ampie e di grande importanza per il futuro. Ad esempio c’è spazio per temi come la sostenibilità, al centro dello stand Nitto. E poi ancora coinvolgimento con giochi o selfie (è il caso degli stand Lavazza e Intesa Sanpaolo). Complessivamente si tratta di un’area di 3.600 metri quadrati interamente coperta. Sul piazzale è stato realizzato anche un campo di mini-tennis, che offre un'ulteriore possibilità di divertimento e di scoperta di questo sport insieme agli insegnanti dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi.