Atp Finals Torino: Fritz e Auger-Aliassime, più diversi di così...

Uno è nato nel tennis, gliel’hanno costruito intorno, se mai abbia avuto un box nel quale gattonare, esso aveva forme risapute, con una rete per recinto, un nastro bianco e un signore seduto in alto su un trespolo a indicare gli sconfinamenti. In aggiunta, un sonaglino a forma di racchetta. L’altro il tennis l’ha scelto, con cocciutaggine e convinzione, obbligando il padre, ex calciatore, a recitare una pièce in buona parte edulcorata del genitore che s’inventa un mestiere nel tennis per scortare il figlio lungo la strada che porta a divenire campioni. Una sorta di Williams Story in stile canadese. O togolese...

Opposti senza essere antitetici, e meno che mai nemici, Taylor Fritz e Felix Auger Aliassime vivono questa prima esperienza da maestri sapendo di dover chiedere permesso, considerati le ultime ruote del carro di un vertice del tennis che le Finals al secondo appuntamento con Torino hanno disegnato con la logica inoppugnabile di un Manuale Cencelli a uso sportivo. Un 45 per cento di chance da dividere fra i due di più antica fondazione, Nadal e Djokovic, mai disposti peraltro a un qualsiasi tipo di compromesso storico, il 42 per cento per quelli di mezza via che negli ultimi anni londinesi (e anche nel primo a Torino) hanno ribaltato l’ordine gerarchico facendo man bassa di titoli (Medvedev, Tsitsipas, il campione in carica Zverev che quest’anno non c’è), e il residuo 13 per cento per i debuttanti.

Eppure, le indicazioni che vengono dai mesi conclusivi di questa stagione tennistica, fanno intravedere una svolta già in atto al vertice del nostro sport, che presto potrebbe portare i ragazzi della generazione Z (e con essi i nati nel Duemila) a occupare la gran parte delle posizioni di prestigio. Del resto, il podio più alto del tennis è già nelle loro mani, anche se Carlos Alcaraz, bloccato da un guaio agli addominali (e fuori anche dalla Davis), non può essere qui, a Torino, a darci prova di questi nuovi sviluppi. È un fatto, a muovere dagli ultimi US Open, i ragazzi del Duemila hanno firmato otto vittorie nel circuito. Sono dodici nella Top 100, e nei prossimi mesi li vedremo crescere a dismisura. La stagione che sta per finire li ha visti ventotto volte in finale, con diciassette preziose vittorie. E se lo sguardo si allarga alla Generazione Z, quella dei venticinquenni, Fritz compreso, si può perfino stabilire che il passaggio di consegne sia quasi completato. Laddove il “quasi” risponde alla voce Rafa Nadal e Novak Djokovic, che non hanno ancora intenzione di seguire Federer sui Campi Elisi del tennis.

Così, se questa seconda tappa torinese delle Finals non sarà propriamente simile a un gran ballo dei debuttanti, la presenza di Taylor e Felix sul cemento indoor del Pala Alpitour, potrebbe non risultare periferica come vuole il pronostico della vigilia. Ai due va la rappresentanza di un movimento che sta per esondare dai propri argini e rovesciarsi oltre i confini del tennis conosciuto. Fritz e Auger-Aliassime, in fondo, rappresentano Alcaraz, Rune (che è a Torino come riserva), Sinner, Musetti, Korda. Tutti nomi per una top ten del futuro.