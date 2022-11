Atp Finals Torino - Djokovic va a caccia di Federer

TORINO - Domani le Nitto Atp Finals di Torino vivranno la seconda giornata e entreranno in gioco i tennisti del Gruppo Rosso. Le due sfide in programma saranno Medvedev-Rublev (sessione diurna) e Tsitsipas-Djokovic (sessione serale). Tuttavia, come nel primo giorno del torneo, ad aprire lo spettacolo delle Finals sarà un match di doppio: dalle 11:30, esordio della coppia prima testa di serie del torneo, Neal Skupski e Wesley Koolhof , contro i vincitori degli Australian Open, Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios , che è atteso all’ultimo momento in città perché in arrivo da un evento di esibizione in cui era presente a Mexico City. A seguire il primo singolare tutto russo. Daniil Medvedev è a Torino per vendicare la finale persa lo scorso anno contro Alexander Zverev ; Andrey Rublev è più discontinuo nel suo gioco e ha patito il contesto internazionale generato dalla guerra scatenata in Ucraina. Anche Medvedev ne ha risentito ma, a Torino, dovrà principalmente dimostrare che è in grado di superare la tendenza a rendere di meno in partite indoor. I due connazionali si sono affrontati cinque volte nel circuito maggiore: quattro vittorie dell’ex numero uno, ma l’ultima è di Rublev, vinta nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati.

IL PIATTO FORTE

Il piatto forte di giornata arriverà in serata, alle 21, con la sfida tra due campioni delle Finals. Il cinque volte campione del titolo Novak Djokovic affronterà nel suo match d’esordio Stefanos Tsitsipas, uno dei due giocatori in grado di vincere il torneo alla sua prima apparizione. Il serbo è a Torino con l’obiettivo di vincere il sesto titolo, eguagliando così il record di Roger Federer; il greco punta a conquistare la prima vittoria contro l’ex numero uno del mondo della stagione. Il serbo fè reduce da un anno complicato con una prima parte di stagione in cui è stato limitato dagli stop dovuti alla questione del vaccino. Sono stati mesi di tensioni che non hanno certo aiutato il campione a trovare la tranquillità psicologica e i tempi di allenamento che sono necessari a questi livelli. La seconda parte della stagione, soprattutto da settembre, lo ha visto ingranare la marcia e tornare ad essere protagonista. Però è stato inserito in un girone molto duro, con avversari agguerriti. Quella di domani sera è il primo banco di prova ed è già uno di quelli che contano per capire quanto siano fondate le ambizioni di Djokovic.

PROGRAMMA Atp Finals, Torino Pala Alpitour: non prima delle ore 11.30 – (1) Koolhof/Skupski vs (8) Kokkinakis/Kyrgios; non prima delle ore 14 – (4) Medvedev vs (6) Rublev; non prima delle ore 18:30 – (4) Mektic/Pavic vs (5) Dodig/Krajicek; non prima delle ore 21 – (2) Tsitsipas vs (7) Djokovic