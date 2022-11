Atp Finals: Ruud, l'amore per Torino e il tifo delle nonne

TORINO – Puoi essere il giocatore più caldo dell'autunno, aver vinto tre tornei di seguito. Ma le Atp Finals sono diverse da tutto, essere tra gli eletti ti fa provare brividi particolari. l'emozione del debutto si paga. Dimostra Felix Auger-Aliassime : due palle steccate, poi il secondo doppio fallo sul 15-40. Un break, un solo break nel secondo set. Potrà riscattarsi. Ma intanto festeggia Casper Ruud , il norvegese figlio d'arte che aspetta le sue nonne e nonni: «Hanno sempre sostenuto la carriera di papà e poi la mia. Sono felice che arrivino, sarà bello essere riuniti qui». Ruud sembrava in un periodo difficile, lui noto per essere un esempio di costanza, di capacità di crescere con il lavoro, seguendo un po' l'esempio del suo idolo Rafa Nadal: «Chissà se ci riuscirò, qui può essere diverso. Certo più facile che sul Philippe Chatrier in finale, dove Rafa è imbattibile».

Ruud non scorda Nadal

Casper – che appena pronunci il nome ti riporta alla memoria il personaggio del cartone animato Anni 90 – cita la finale dell'ultimo Roland Garros, primo confronto con Rafa: 6-3 6-3 6-0 e tanti saluti. Ma continua a crescere ad aggiungere, a completarsi. Felix dice che stavolta gli è mancata la risposta. In un match tra pugili a centro ring, piuttosto Ruud non ha concesso una sola palla break, una sola opportunità all'avversario. E dopo il tie break del primo set, ha sfruttato l'unica sua occasione. Un computer e un lottatore. L'anno scorso in semifinale al debutto, quest'anno chissà. Ruud magari non conquisterà per stile, ma è un uomo dacciaio. E ha capito subito cosa siano le Nitto Atp Finals. «Qui i giovani hanno più possibilità di vincere contro i fenomeni rispetto alle prove dello Slam e lo hanno dimostrato Zverev, Tsitsipas, Medvedev. Perché campi sono un po' più veloci, si gioca due set su tre e perché si arriva a fine stagione, l'ultima curva di una maratona prima del traguardo». Ecco.