Atp Finals Torino: Nadal ko a sorpresa contro Fritz

Il torneo di doppio: vincono Ram e Salisbury

È buona la prima anche per Ram e Salisbury, usciti vincitori dall'esordio in questa edizione di Atp Finals. Per superare Granollers e Zeballos, però, è servito il terzo set: la gara è finita 2-1, con i parziali di 6-3, 6-7 (8-10), 10-8. Dopo quasi due ore di sfida, l'americano e il britannico sono riusciti a battere la coppia spagnola-argentina. Nel match del mattino, invece, vittoria della coppia Glasspool-Heliovaara, che ha battuto il tandem Arevalo-Rojer. Il risultato finale è di 2-0, maturato dopo un'ora di partita con i parziali di 7-5, 7-6 (7-3) per il britannico e il finlandese.