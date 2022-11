Atp Finals Torino: Tsitsipas, il pirata si è imborghesito

C’era un tempo in cui, sulla telecamera dei leciti pensieri, quella che si offre all’autografo finale del vincitore, Stefanos Tsitsipas scriveva messaggi accorati, e anche un po’ ruffianelli. «Bring me with you», fu la frase tenuta in serbo per la vittoria su Dominic Thiem , nelle Finals londinesi di tre stagioni fa. «Portatemi con voi», l’invito rivolto al pubblico, che nel corso della finale lo aveva eletto a preferito. Sì, ma dove?

C’è un prima e un dopo in quasi tutte le storie, e anche quella del giovane greco sempre sul pezzo, al ritmo di ottanta match ogni anno, ha cambiato le sue connotazioni, con il volgere del tempo. Era il numero tre di un tennis che aggrediva, straripante di gioventù, resta il numero tre, ma non vince più come prima. Tra la prima e la seconda fase, un’operazione al gomito superata senza eccessivi strapazzi. Al ritorno in campo, nel gennaio di quest’anno, le semifinali di Melbourne ne confermavano le doti di grande combattente, ma anche di esecutore limpido di geometrie inattaccabili dagli avversari. Nei quarti contro Sinner sembrò addirittura inarrivabile, al punto da spingere il nostro a una decisione difficile come staccarsi dal caldo grembo accogliente di un team che lo sosteneva ormai da sei anni, per cercare la parte mancante di sé in altre mani. Poi, il calo, subito dopo la vittoria a Montecarlo. E alla fine della stagione i successi sono appena due, con l’aggiunta di Mallorca, a fronte di ben cinque finali in cui Stefanos è sortito battuto.

A noi piaceva di più il Tsitsipas prima versione. L’aria da maestro non l’aveva allora e forse non l’avrà mai. Sì invece quella da corsaro, o da bucaniere. E gli cadeva a pennello… Tra naso a promontorio, occhi incavati e barba spericolata, il raffronto con Francis Drake, Henry Morgan ed Edward Teach le figure al centro della iconografia piratesca giunta fino a noi, è perlomeno lecito. E poi, è di razza marinara Stefanos Tsitsipas, abituato a navigare in un tennis dove le acque sembrano ribollire smosse da correnti opposte e sleali, e non basta saper nuotare per rimanere a galla. Lui ha imparato sbracciando fra le onde più infide, affrontando sin da ragazzo i marosi di Capo Rafa, le bonacce traditrici del mar di Nole, l’incanto della scogliera di Federer, dove le acque gorgogliano note purissime e ti trascinano sempre più lontano. Stefanos il mozzo ha imparato bene, li ha battuti tutti almeno una volta quei campioni infiniti. L’ha fatto da adolescente, senza mai dare l’impressione un po’ stucchevole di essere un predestinato. Era un giovane guerriero che lottava su tutto, per principio. Mascalzone e imprudente, direbbero Dalla e De Gregori... Un ragazzo con il destino in mezzo ai denti, in cerca di una Coppa da baciar.

Quello era lo Tsitsipas ventenne. Quello di oggi, che affronta Djokovic (il match numero 83 della stagione, se vi sembrano pochi) nella speranza di obbligarlo subito in una posizione traballante - rispetto agli obiettivi ampiamente esposti (su tutti quello di raggiungere Federer a sei vittorie) - di anni ne ha 23 e appare decisamente più conservativo e tesaurizzatore di una volta. Curiosamente a disagio non solo con Djokovic che non supera dal 2019 e quest’anno lo ha messo sotto tre volte, ma anche con i ragazzi della nouvelle vague tennistica, i millennials che sanno tenergli testa nel ritmo degli scambi così come nella veemenza delle conclusioni. Fanno testo le sconfitte rimediate in successione da Felix Auger-Aliassime nella finale di Rotterdam, da Carlos Alcaraz a Miami e Barcellona, da Holger Rune negli ottavi del Roland Garros e poi nella finale di Stoccolma.

Del tutto sparite dalla scena dei suoi match, poi, le intemerate nei confronti dei genitori, che certo non sono mai belle ma mostravano quantomeno il volto di un ragazzo pronto a rischiare in proprio, e convinto a cercare se stesso fuori dalla giurisdizione familiare. Anche qui, Tsitsipas sembra disposto ad accettare il primo comandamento che gli viene da papà Apostolos e da mamma Julia, vale a dire che l’alveo familiare è il riparo più sicuro quando le cose vanno storte.

Le Finals sono uno dei tornei che meglio di altri sa dipingere scenari futuri. Il cambio di guardia sulla superficie indoor, divenuta quest’anno campo di scorribande dei migliori under 22, fu anticipata proprio dalle Finals, che dalla O2 Arena fino alla prima edizione torinese, si sono consegnate a Zverev, Tsitsipas, Medvedev e ancora Zverev. Il match odierno con Djokovic si riveste di nuovi grandi propositi, il risultato farà da spartiacque. Vedremo se Tsitsipas sarà in grado di ripartire. Per tornare quello di prima...