Atp Finals di Torino, va a Rublev il derby russo contro Medvedev

TORINO - Parte anche il girone A della Atp Finals 2022 e Rublev conquista il primo successo aggiudicandosi il derby russo contro Medvedev. Il numero 5 del ranking conquista un combattutissimo primo set al tie-break, dopo quasi un'ora di gioco, vinto 7-6 (9-7). La reazione del connazionale, settima forza al mondo, arriva però immediata e se nel secondo set chiude per 6-3 in 38', nell'ultimo va in scena un match bloccato: nessuno sbaglia al servizio, si va sul 6-6 e nuovo, decisivo tie-break: lo vince Rublev 9-7, che si porta così subito in testa al gruppo rosso.