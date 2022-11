Tennis, classifica Wta: top 10 invariata, Trevisan è la migliore delle azzurre: 28ª

Archiviata anche la Billie Jean King Cup 2022 con la vittoria della Svizzera, il circuito Wta si prende una pausa in vista della nuova stagione. Resta dunque sostanzialmente invariata la classifica femminile, almeno per quanto riguarda le posizioni di vertice. Iga Swiatek resta la regina incontrastata, con oltre il doppio dei punti rispetto a Ons Jabeur, seconda.Terza piazza per Jessica Pegula davanti a Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, rispettivamente vincitrice e finalista delle Wta Finals che si sono concluse una settimana fa in Texas. Stabile in sesta posizione Maria Sakkari che precede Coco Gauff, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova e Simona Halep, attualmente sospesa per la positività al doping agli ultimi Us Open. Rimangono cinque le azzurre nelle prime cento. La migliore è Martina Trevisan, che si conferma al 28° posto, un passo indietro per Lucia Bronzetti (57ª), perde due posizioni Jasmine Paolini (61ª), stabili Elisabetta Cocciaretto (65ª) e Camila Giorgi (67ª).