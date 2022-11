Atp Finals Torino, Sinner: “Difficile dire se vincerà uno dei giovani…”

TORINO - Il presidente Atp, Andrea Gaudenzi, ha definito l'edizione di quest'anno come quella che mette di fronte "due titani" con la nuova generazione di tennisti ma "da spettatore è difficile dire se vincerà uno dei giovani o no". Così uno dei beniamini del tennis italiano, Jannik Sinner, in un incontro stampa alla lounge Lavazza alle Nitto Atp Finals di Torino. "Numericamente ci sono più giovani - osserva -, è un torneo un po' diverso rispetto all'anno scorso e a due anni fa. Ci sono due giocatori che hanno hanno vinto torneo molto giovani, tanti nuovi, Ruud che sta giocando bene Felix che ha fatto molto bene in indoor, Rublev che è sempre lì. Sono delle belle partite, il livello di tutti e veramente alto", conclude.