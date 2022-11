Rublev, la voglia di pace e quel gesto compiuto a Torino: il retroscena

TORINO - Un tuffo nel passato, passeggiando a fianco di John Lennon. Perché non impariamo mai. Quattro parole sulla telecamera spediscono Torino al centro del mondo, mentre a Bali si svolge un G20 chiave, con la stretta di mano non solo simbolica fra il presidente degli Usa e il leader della Cina, in assenza ovvia di Putin. Andrey Rublev, appena sconfitto il connazionale e amico Daniil Medvedev, 6-7 6-3 7-6, prende l'evidenziatore e scrive d'impeto “Peace Peace Peace all we need”. La pace è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E lo slogan riempie non solo formalmente la telecamera.

Pace e rispetto Non è una novità, i due giocatori senza bandiera si sono schierati fin dall'inizio contro la guerra, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Cambia il momento. E non crediate sia banale, perché fatto da milionari in giro per il mondo. La famiglia di Rublev, papà ex pugile, vive a Mosca. Andrey potrebbe temere, trepidare per i suoi, ma si schiera, così, naturalmente. Come aveva fatto il 23 febbraio da Dubai. «In questi momenti la mia partita non conta, quello che sta succedendo, la guerra, è terribile. Capisci quanto sia importante la pace nel mondo, e rispettarsi gli uni con gli altri, non importa chi siamo, ed essere uniti. Dobbiamo avere cura della Terra e del nostro prossimo. In queste ore molti mi hanno attaccato su internet solo perché sono russo, ma anche se mi tirano pietre io voglio mostrare che sono per la pace».