I Djokovic in giro per Torino e quei selfie con papà Nole

TORINO - (e.e.) Novak Djokovic infiamma Torino e le Atp Finals . Il fuoriclasse serbo è in forma e concentrato: insomma, non vuol fare la parte del vecchio che a fine stagione non regge le botte dei giovani arrembanti. A essere un tantino crudeli, non vuol fare la fine di Rafa Nadal , che fisicamente sta accusando il ritmo degli avversari.

Stefan Djokovic, l'erede di Nole

E per di più, Nole in città si trova a meraviglia, come sempre quando viene in Italia. Con lui c’è tutta la famiglia, la moglie Jelena e i due figli Stefan e Tara. Jelena parla bene l’italiano, avendo studiato a Milano e fa da cicerone ai piccoli che si fermano a fare selfie a ogni cartellone raffigurante papà Nole. Stefan si allena anche e segue il padre passo dopo passo: insomma, l’erede sarà pronto, quando Djoker mollerà la presa. Fra un po’, ma non adesso…