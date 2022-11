Auger-Aliassime batte Nadal per la prima volta: "È una vittoria che mi dà molta fiducia"

TORINO - "È la prima volta che batto Rafa e averlo fatto qui alle Nitto Atp Finals rende il tutto speciale. È una vittoria che mi dà molta fiducia. Sapevo che avrei avuto le mie possibilità, o comunque più qui che a Parigi o a Roma". Lo ha detto Felix Auger-Aliassime dopo il successo ottenuto cointro Rafa Nadal alle Atp Finals. "Quando stai per scendere in campo contro uno come lui, non puoi mai sapere come andrà a finire. Una volta che è iniziato il match ho capito che potevo fare bene e vincere. Senza dubbio il fatto di averlo affrontato in un momento per lui non semplice mi è stato d'aiuto", ha aggiunto il canadese.