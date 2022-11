Nadal: “Numero 1 del ranking? Non inseguirò mai più questo obiettivo”

TORINO - "Sarebbe stato straordinario tornare numero 1 ma posso dirvi che non perseguirò mai più questo obiettivo. Corpo, età e situazioni personali non mi permettono più di farlo.Vincere due Slam non è stato sufficiente perché ho giocato pochi tornei. È difficile confrontarsi e lottare contro i giovani che sono bravissimi e allo stesso tempo possono disputare tutti i tornei che vogliono. In questo caso Alcaraz ha fatto bene, sono contento per lui e per il tennis spagnolo. Ha meritato un traguardo del genere". Lo ha detto Rafa Nadal dopo la sconfitta incassata contro Felix Auger-Aliassime nel secondo match delle Atp Finals di Torino. "Oggi è andata meglio rispetto alla sfida con Fritz - ha spiegato lo spagnolo - anche se non sono riuscito a sfruttare le possibilità che ho avuto.Ho lottato fino alla fine ma quando le cose vanno in questo modo è difficile cambiare dinamiche e risultato".