Atp Finals di Torino, Ruud batte Fritz ed elimina Nadal

Atp Finals 2022: Nadal ancora sconfitto

La partita

Il norvegese indirizza il 1° set strappando subito il servizio allo statunitense portandosi 3-0 e difendendo i propri turni di battuta fino al 6-3 finale in 31 minuti. Proprio la conquista di questo set ufficializza la fine dell'avventura di Rafa Nadal alle Finals impendendo al maiorchino di insidiare il 1° posto del giovane connazzionale. Nel 2° set è Fritz che prova a strappare subito la battuta a Ruud che però è gelido nel salvare 3 palle break. La frazione prosegue "on serve" ma l'americano è più determinato ed arriva a set-point su servizio Ruud (4-5): questa volta il norvegese non salva la palla break, affossa il dritto in rete per il 6-4 statunitense in 39'. Ultimo set che vive sul filo dell'equilibrio, Fritz salva due palle break al 5° game e la frazione finisce al tie-break. Ruud parte forte con un doppio mini-break di vantaggio per portarsi sul 4-1 e poi 6-4 e servizio, Fritz non molla: recupera i due mini-break, annulla 2 match-point per portarsi 6-6 ma sbaglia il dritto per il suo potenziale match-point. Ruud torna alla battuta e questa volta non trema e chiude i conti con un bellissimo rovescio lungolinea. Ruud è il primo semifinalista delle Finals mentre Fritz si giocherà tutto giovedì contro Auger-Aliassime.