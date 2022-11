Sonego: “Sono Final perfette. La Davis? Stati Uniti molto forti, ma ci proveremo”

TORINO - Allenamenti intensi per Lorenzo Sonego sui campi del Circolo della Stampa Sporting e del Training Center del club. Tanta cura del rovescio bimane, in tutte le sue sfaccettature, con palle dal cesto mentre sul campo adiacente Tsitsipas, affiancato dall’immancabile padre e da Philippoussis, era impegnato a preparare la seconda sfida delle Nitto ATP Finals. Un’atmosfera motivante per chi, come il torinese, è stato chiamato all’ultimo minuto a rivestire la maglia azzurra per le altre Finals, quelle di Coppa Davis, a Malaga: «Ho detto ovviamente sì senza pensarci un attimo - ha esordito Sonego - alla chiamata di capitan Volandri . La Davis ha sempre rappresentato per me un qualcosa da raggiungere. È bello far parte del gruppo e sentirsi uno degli elementi della grande avventura. L’avrei guardata da casa, soffrendo, ma sono strafelice di poter essere con i miei compagni. Sarà il capitano a decidere la formazione anche in base agli allenamenti che faremo e alle rispettive condizioni fisiche. L’Italia è ormai una realtà del movimento mondiale, con tanti giocatori forti. Il primo ostacolo, rappresentato dagli USA, è molto duro ma cercheremo di dare il massimo e superarlo».

Riviviamo la stagione appena andata in archivio per quanto concerne i tornei: «Ho fatto un anno a mio parere molto positivo nonostante i risultati altalenanti. Ho disputato partite di altissimo livello che mi hanno permesso di continuare il processo di formazione e fare tanta esperienza. Una nuova è stata quella di tornare indietro in classifica, cosa che non mi era mai capitata prima e ho dovuto gestire. Il momento più bello è stato quello del successo di Metz, il terzo in carriera a livello ATP; il più brutto la sconfitta agli US Open in avvio dopo essere stato in vantaggio per due set a zero contro l’australiano Thompson».

Una progressione generale del suo livello di gioco che Sonego identifica in due colpi: «Nel rovescio e nella risposta sui quali dovrò comunque continuare a lavorare. In ottica 2023 l’ulteriore step che sono chiamato a fare è quello sull’aspetto fisico, in particolare curando la resistenza e la forza per tenere alto il rendimento nel corso dell’intera stagione. Da quando sono entrato nel circuito professionistico il tennis è cambiato sotto questo profilo, gli scambi si sono allungati, le palline sono più lente e così i campi. Farsi trovare sempre pronti, viaggiando da un capo all’altro del mondo, non è sempre facile».