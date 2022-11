Il segreto di Ruud? Maria Galligani, la bionda più inquadrata a Torino

TORINO - (e.e.) Tra i segreti di Casper Ruud, già semifinalista alle Atp Finals di tennis di Torino, c'è Maria Galligani. I due stanno insieme dal 2018, lei - chiare origini italiane - sta conseguendo un Master in psicologia in Danimarca. In molti l'hanno notata nell'angolo del norvegese, spesso inquadrata insieme alle altre bionde del clan. La bella Maria, tra l’altro, ha approfittato della settimana in città per una visita al Museo Egizio. Nel frattempo, Casper va alla grande e sul campo del PalaAlpitour fin qui ha fatto percorso netto. E a fine gara si diverte con i messaggi in italiano: Grazie Torino, Forzaaaa. Insomma, ormai il vichingo gentile è uno di noi...