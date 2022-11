Djokovic travolge Rublev e vola alle semifinali delle Atp Finals di Torino

TORINO - Novak Djokovic travolge Andrej Rublev con un netto 6-4, 6-1, bissa il successo all'esordio contro Tsitsipas e conquista le semifinali delle Atp Finals con un turno d'anticipo, il torneo di fine stagione che mette di fronte i migliori otto tennisti del pianeta, in corso di svolgimento al Pala Alpitour di Torino. 'Nole' conquista il primo set breakkando per la prima volta il rivale al 10° game, quello decisivo per il definitivo 6-4. Nel successivo, strappa il servizio al russo al secondo e al sesto gioco, quindi, sul 5-1, chiude la pratica. Il fuoriclasse serbo tornerà in campo, per l'ultima gara della fase a gironi nel gruppo verde, contro l'altro moscovita Medvedev.