Finali di A1 a Torino, l'onda lunga delle Atp Finals

TORINO - L’onda lunga delle Nitto Atp Finals a Torino continuerà anche a dicembre. Per questo le finali di Serie A1 maschile e femminile, per cinque anni dal prossimo dicembre, saranno ospitate a Torino. Questa mattina la decisione è stata presentata al Circolo Stampa Sporting di Torino. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha spiegato il valore di questa scelta: «La Serie A1 è la gara più formativa che abbiamo, la chiave del nostro successo». Lo scudetto 2022 sarà assegnato al Circolo Stampa Sporting dal 10 all'11 dicembre, e le sfide saranno trasmesse in diretta su SuperTennis. E' un'edizione speciale, quella del 2022, che coincide con il centenario della manifestazione, iniziata nel 1922. L'approdo delle finali nella prima capitale d'Italia, dopo l'unificazione, sancisce anche simbolicamente la centralità di un campionato che, in tutte le sue categorie, coinvolge oltre seimila circoli in tutte le provincie italiane. Del forte legame tra lo sport e la città di Torino ha parlato, invece, Fabrizio Ricca, Assessore Sport della Regione Piemonte: «Daremo la possibilità non solo ai migliori giocatori del mondo, ma anche ai migliori circoli italiani di sfidarsi qui - ha detto -. E i circoli sono la base della pratica del tennis in tutto il territorio nazionale. Portare qui le finali di A1 è un investimento strutturale per lasciare qualcosa alla collettività e portare il grande tennis a Torino. Questo ci dà anche la possibilità di avvicinare i ragazzi allo sport. Cercheremo di capire, poi, come poter portare gli stessi bambini che hanno partecipato a "Racchette in classe" ad assistere alla Serie A».