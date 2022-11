Atp Finals, Tsitsipas vince ed elimina Medvedev

Dopo la vittoria di Novak Djokovic nel gruppo Rosso delle Atp Finals per 6-4 6-1 in un'ora e 8 minuti di gioco contro Andrey Rublev, è arrivato anche il successo per Stefanos Tsitsipas che ha battuto Daniil Medvedev al tie break al terzo set nell'altra partita del girone. Il greco ha vinto con il punteggio di 6-3 6-7 7-6 in due ore e 24 minuti di gioco. Una vittoria molto importante per il passaggio del turno e la qualificazione alle semifinali. Con questo risultato Tsitsipas si giocherà tutto nell'ultimo turno contro Rublev mentre Medvedev è fuori dalle Atp Finals. La partita tra il greco e il russo ha fatto registrare il primo sold out al Pala Alpitour. Il totale delle presenze a metà torneo supera così quota 80 mila, con esattamente 80.302 spettatori da domenica a oggi. Ieri le presenze complessive erano state oltre 19 mila.