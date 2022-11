Viva Kyrgios, asso da sceneggiata napoletana

Esagerato? Non meno dei tanti che gli ricordano troppo spesso di esserlo. Lo è, certo che lo è. Basta guardarlo. Ma se non piace si può sempre cambiare canale. Nick Kyrgios non è il tennis. Non credo nemmeno voglia esserlo, seppure abbia colpi di primissimo livello e architetture complesse nel suo gioco di attacco, che muove dall’idea di non essere mai banale. Il suo è qualcosa di diverso, è un nuovo tipo di tennis. Teatrale, rumoroso, sceneggiato, tutto frizzi e lazzi, cattivello a volte, perché se scopre in fretta quale sia il tormentone che fa impazzire un avversario, glielo fa risuonare per l’intera partita. La cosa più vicina alla sceneggiata napoletana che si sia mai vista su un campo da tennis. A me è piaciuto anche ieri, proprio come mi era piaciuto vederlo sull’erba di Wimbledon (meno nella finale però, giocata con troppa apprensione). E sono giunto alla conclusione che uno così, va lasciato fare. Se non deborda, se non esce dai confini, è divertimento allo stato puro, anche in doppio, che gioca con grande sicurezza, e si vede che gli piace. Ha un senso dell’equilibrio su certe volée a dir poco impressionante. Ed è svelto a riprendere in mano il filo del gioco, per ordire trame difficilmente comprensibili per gli avversari.