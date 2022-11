Atp Finals di Torino, Nadal chiude con un successo: battuto Ruud

La partita

Primo set molto equilibrato dove Nadal annulla due palle break al 9° gioco e alla prima occasione non fallisce: al 12° game si torva avanti 6-5 con Ruud al servizio, il norvegese incappa in quello che è il suo peggior game da quando è iniziato il torneo perdendo a 0 la battuta per il 7-5 Rafa in 51'. Per lo spagnolo il 1° set vinto nel torneo. Nel 2° set lo spagnolo non concede nulla nei suoi turni di battuta ed il copione della prima frazione si ripete: 6-5 Nadal e Ruud al servizio e 15-40 il punteggio in favore dello spagnolo. Ruud annulla il primo ma al secondo Nadal chiude i conti con un bellissimo rovescio incrociato.