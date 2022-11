Atp Finals, la lezione del vecchio leone Nadal

TORINO - Nadal non sarà mai sconfitto. Come ogni leone che si rispetti, troverà sempre nuovi stimoli per esserci e per lottare. È stato così anche alle Atp Finals 2022 di Torino. Torneo difficile per il maiorchino che ha visto i giovani leoni sorpassarlo. Eppure non si è arreso. Contro Casper Ruud si è imposto per 7-5 7-5 infiammando il pubblico che lo ha sostenuto, fino all’ultimo punto di una vittoria ininfluente. Eppure quanto mai significativa per il messaggio che lancia, un messaggio fatto di sacrificio, dedizione, amore per il tennis e spropositato desiderio di essere in gioco. Nadal ha vinto più Slam di tutti (22) ma ci mette umiltà, valori, spirito di sacrificio. Ed alle spalle c’è un’altra stagione da incorniciare con i trionfi agli Australian Open e al Rolland Garros. Al Pala Alpitour è maturata la prima vittoria da papà, ottenuta con un gioco a tratti perfetto in un match che avrebbe potuto snobbare per tornare a casa, ai suoi affetti e al meritato riposo. Invece no. Rafa ha voluto che fosse partita vera. E' andata in scena una partita con pochissime palle break (solo 5). Decisive le due conquistate dallo spagnolo (su tre concesse da Ruud) e le due non sfruttate dal norvegese sul 4-4. Nadal salva il turno in battuta, poi lascia a 0 l'avversario e chiude sul 7-5. Lo stesso risultato matura nel secondo parziale, solo che stavolta Rafa non concede nulla, anzi: mette a segno un game perfetto fatto di soli ace, che in totale nel match saranno 16.